شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف عمومية الاتحاد العربي للكرة الطائرة يومي 18 و19 أبريل الجاري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والمقرر إقامته بأحد فنادق القاهرة يومي 18 و19 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للكرة الطائرة ،والسيدة بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بالإضافة لممثلي جميع الاتحادات العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

وسيُعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي صباح الجمعة المقبل، حيث سيتم خلاله مناقشة عدد من الملفات الإدارية والفنية، إلى جانب التحضير لاجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في اليوم التالي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح السبت.

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2024-2028، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية لتطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي.

جدير بالذكر أن ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

عمومية الاتحاد العربى