شكرا لقرائتكم خبر عن حظوظ تأهل الزمالك لربع نهائى كأس عاصمة مصر.. آمال معلقة وحسابات معقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة حاسمة أمام نظيره سموحة، فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة)، وذلك سعيًا للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع في مجموعته برصيد نقطتين فقط، خلف كل من مودرن سبورت (4 نقاط) والجونة (4 نقاط)، في حين ضمن فريق بتروجيت بطاقة التأهل الأولى من المجموعة.

وتبقى البطاقة الثانية محل صراع شرس بين الفرق الثلاثة في الجولة الختامية.

سيناريوهات التأهل.. حسبة معقدة

يدخل الزمالك المواجهة الأخيرة وهو لا يملك رفاهية فقدان النقاط، إذ أن التعادل أو الخسارة أمام سموحة يعني الخروج المؤكد من البطولة، لكن حتى الفوز لا يضمن التأهل إلا بشروط معيّنة، أبرزها:

فوز الزمالك مقابل تعادل الجونة ومودرن سبورت، شريطة أن يكون الفوز الأبيض بفارق أكثر من هدف، وإلا ستُرجّح الكفة بحسب لائحة المفاضلة بين الفرق المتساوية.

فوز الزمالك مع خسارة أحد منافسيه (الجونة أو مودرن سبورت)، يفتح باب التأهل، بشرط تفوق الزمالك في فارق الأهداف أو المعايير الأخرى حسب لائحة البطولة.

لائحة المفاضلة المعتمدة تشمل:

فارق الأهداف في المجموعة

عدد الأهداف المسجلة

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض

عدد الإنذارات والطرد (يُخصم نقاط عن كل بطاقة)

وحال استمرار التساوي.. القرعة

الجولة الأخيرة ستكون نارية، ومصير الزمالك بات مرهونًا بنتائج منافسيه إلى جانب أدائه أمام سموحة، فهل ينجح الأبيض في خطف بطاقة التأهل؟ الجماهير تترقّب، والآمال لا تزال قائمة.