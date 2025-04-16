شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سموحة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات، حيث يرغب الفريق في تحقيق الفوز، مع الانتظار لنتيجة مباراة مودرن والجونة في نفس الجولة، لحسم تأهل الأبيض لربع نهائي البطولة من عدمه.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة فى الرابعة من عصر اليوم، باستاد برج العرب بالأسكندرية، بالجولة الختامية من دور المجموعات، حيث يقع الزمالك فى المجموعة التى تضم فرق بتروجت، سموحة، الجونة، مودرن سبورت.

غيابات الزمالك امام سموحة

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، محمود شيكابالا، أحمد الجفالى ، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش، بالإضافة إلى عمر جابر.

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس عاصمة مصر

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر برصيد نقطتين، بينما يتصدر المجموعة فريق بتروجت برصيد 12 نقطة، ثم مودرن 4 نقاط، والجونة بنفس الرصيد، ثم سموحة دون رصيد