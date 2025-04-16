شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى ينعى وفاة محمد طارق لاعب المطرقة السابق والان مع تفاصيل الخبر

ينعى اتحاد العاب القوى برئاسة حاتم فودة، وفاة محمد طارق، لاعب المطرقة السابق، بعد صراع مع المرض خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد العاب القوى نعى اللاعب حيث كتب.." ينعي_مجلس إدارة الإتحاد المصري لألعاب القوى ومنسوبي ألعاب القوى في وفاة فقيد الشباب البطل / #محمد_طارق بطل مصر في الإطاحه بالمطرقه بعد عناء سنوات مع المرض بالعنايه المركزه بمستشفي الشرطه من أكتوبر 2023 سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ..صلاة الجنازه بعد صلاة الظهر بمسجد دار مناسبات النخيل أمام كلية الشرطه..وإنا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن محمد طارق هو شقيق أحمد طارق لاعب المنتخب، إلا أنه ابتعد عن اللعبة منذ الأزمة الصحية التي تعرض لها، و التي أبعدته عن الساحة الرياضية السنوات الأخيرة.

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