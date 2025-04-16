شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهى موسم 3 لاعبين فى الدورى المصرى.. أحمد القندوسى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الإصابات مشوار 3 لاعبين فى هذا الموسم مع أنديتهم، لاحتياجهم وقتا أطول مما تبقى فى هذا الموسم للعودة مجددا لتدعيم أنديتهم فى الدورى المصرى أو البطولات التى يشاركون فيها.

ونستعرض فى هذا التقرير 3 لاعبين أنهت الإصابة على موسمهم الحالى..

أحمد القندوسى

تعرض الجزائرى أحمد القندوسى لاعب سيراميكا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع فاركو فى الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب فى الدورى، بعد تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فاركو على قدمه.

وعانى أحمد القندوسى من كسر فى الساق دخل على إثره المستشفى وأجرى جراحة ناجحة يوم الأحد، ويحتاج من 3 لـ4 أشهر للعودة مجددا للملاعب وهو ما يجعل موسمه الحالى انتهى.

يحيى عطية الله

تعرض المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر النادى الأهلى لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام بيراميدز فى قمة مباريات الجولة الثانية من الدورى، والتى خرج على إثرها من المباراة ولم يستطع إكمالها.

ويعانى يحيى عطية الله من إصابة قوية فى العضلة الخلفية والتى تحتاج لشهر للتعافى قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية، مما يعنى انتهاء موسمه مع الأهلى وعقده أيضا إلا إذا قرر الأهلى تفعيل بند الشراء من ناديه السويسرى.

محمد حسن

انتهى موسم محمد حسن لاعب وسط نادى الإسماعيلى مع الدراويش، بعدما تعرض لإصابة قوية بقطع فى وتر إكيليس خلال مباراة فريقه أمام الزمالك فى بطولة الدورى.

وكتب محمد حسن عبر حسابه على فيس بوك "ألم ربنا ما يكتبوا على أى حد، أصعب ليلة عدت عليا من أول ما لعبت كورة، قطع فى وتر أكيليس".

ويحتاج محمد حسن من 4 إلى 6 أشهر للعودة مجددا للتدريبات الجماعية مما يعنى انتهاء موسمه مع الدراويش.