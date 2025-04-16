شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والونش وناصر ماهر.. قائمة غيابات الزمالك أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة من عصر اليوم الأربعاء يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، حيث يرغب الفريق في تحقيق الفوز، مع الانتظار لنتيجة مباراة مودرن والجونة في نفس الجولة، لحسم تأهل الأبيض لربع نهائي البطولة من عدمه.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، محمود شيكابالا، أحمد الجفالى ، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش، بالإضافة إلى عمر جابر.

ويغيب الونش لشكواه من آلام عضلية، وعمر جابريعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ناصر ماهر قرار من بيسيرو للاعتراض على عدم المشاركة أمام حرس الحدود، شيكابالا عدم الجاهزية، الجفالى الإصابة التىي عانى منها في الخلفية، أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى عدم الجاهزية ، وفيما يخص زيزو فيغيب بعد انقطاعه عن التدريب وقرار تحويله للتحقيق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر برصيد نقطتين، بينما يتصدر المجموعة فريق بتروجت برصيد 12 نقطة، ثم مودرن 4 نقاط، والجونة بنفس الرصيد، ثم سموحة دون رصيد

