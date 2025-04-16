شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى نائبا لرئيس الاتحاد العربى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

فاز عمرو مصيلحى رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، بالتزكية، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها في أحد فنادق دبى غدا الخميس.

وفاز مصيلحى عن منطقة الوسط، على أن تكون العمومية غدا لمناقشة باقى بنود الجمعية.

كما فاز الإماراتي إسماعيل القرقاوى بمنصب رئيس الاتحاد ، بالإضافة إلى 5 نواب آخرين كلا عن منطقته، منطقة الخليج، منطقة المشرق العربى، منطقة الوسط العربى، مقعد المرأة، بخلاف منصب النائب عن منطقة المغرب العربى والذى يتنافس عليه مرشحان يتم حسمه في العمومية غدا.

وحرص مجلس إدارة اتحاد السلة على تهنئة مصيلحى بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى، كما نشرت صفحة الاتحاد الرسمية تهنئة لمصيلحى أيضا.

من ناحية أخرى نجح فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى رجال في التأهل إلى نهائيات الدورى الأفريقي للأندية، وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع المباريات التي خاضاها خلال البطولة، والتي وصلت إلى 6 مباريات.

وجاء مشوار الاتحاد في البطولة بالفوز على كل من الفتح الرباطي بنتيجة 71-60، ستاد مالي بنتيجة 72-69، ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 100-80، ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة، ريفرز هوبرز بالجولة الخامسة بنتيجة 94-77، ثم على الفتح الرباطي 98- 74.

وتقام نهائيات الدورى الإفريقى للسلة BAL ، يوم 6 يونيو المقبل بجنوب أفريقيا، والتي يسعى الفريق من خلالها إلى استعادة أمجاده في أفريقيا، حيث سبق وحقق اللقب الأفريقي عام 1987 ، ليكون اللقب الثانى الأفريقي لزعيم الثغر.

وينص نظام البطولة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث.