شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت المقبل على إستاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سافر إلى جنوب إفريقيا أمس الثلاثاء عبر طائرة خاصة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي تقديم موعد السفر إلى جنوب إفريقيا ليكون الثلاثاء بدلا من اليوم الأربعاء، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء في بلاد البافانا بافانا والتأقلم على درجة حرارة الجو حتى موعد المباراة، والمساهمة في زيادة تركيز اللاعبين وزيادة دوافعهم على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تساعده على خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في موقعة الإياب بالقاهرة يوم 25 أبريل الجاري.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدريب لاعبيه على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة صن داونز القادمة لاسيما وأن المواجهة هي أصعب تحدي أمام الجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم الحالي، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حسم مهمة الصعود في موقعة الإياب بالقاهرة.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.