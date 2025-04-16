شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمد الدماطى، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى جوهانسبرج، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان فى استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، وذلك فور وصولها إلى مطار جوهانسبرج.

حدد الاتحاد الأفريقى كاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلى وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجارى.

وأسند كاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار كاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.