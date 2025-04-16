شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف شباب بيراميدز الليلة فى الماكس بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه حرس الحدود نظيره بيراميدز في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض فريق الشباب في بيراميدز هذه المباراة نظراً لإنشغال الفريق الأول بالمواجهة المصيرية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء السبت المقبل.

يتصدر حرس الحدود ترتيب هذه المجموعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) ، والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).

الإسماعيلي يأمل في الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفي الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

بيراميدز يحتاج للفوز للتأهل كمتصدر، وقد يتأهل بيراميدز في حالة التعادل، ولكن في المركز الثاني بالمجموعة.

قد يتأهل بيراميدز حتى في حالة الخسارة أمام الحرس، بشرط خسارة أو تعادل الإسماعيلي، أو بقاء فارق الأهداف في صالحه.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة ، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.