شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة في ختام دور المجموعات بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني مباراة هامة أمام سموحة، فى الرابعة من عصر اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والختامية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025، للحفاظ على آمال التأهل للدور ربع النهائي.

ويخوض الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بثنائية نظيفة على حرس الحدود، وهو ما يعيد الثقة داخل صفوفه، بعد خروج الفريق من الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وكان الزمالك خاض 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت.

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد نقطتين، بينما يتواجد أمامه مودرن سبورت ثانيًا ثم الجونة بالمركز الثالث، ولدى كليهما 4 نقاط، بعد انتهاء الجولة الرابعة.

ويسعى الزمالك لتجنب التعادل أو الخسارة لأن هذا يعنى إقصاء الفريق من البطولة، كما أن فوز الزمالك أمام سموحة ، وفوز أي من الجونة ومودرن في المباراة التي تجمع الفريقين يعنى خروج الزمالك من البطولة أيضا، خاصة وأن هذه المواجهة تُعد فاصلة في مسار الزمالك بالبطولة، إذ لا خيار أمامه سوى الانتصار، مع ترقّب نتائج الفرق الأخرى على أمل تأمين العبور إلى دور الثمانية.

ويجري الجهاز الفني للزمالك تغييرات على تشكيل الأبيض خلال المباراة ، حيث سيقوم بيسيرو بالدفع ببعض اللاعبين البدلاء والمستبعدين في مباراة سموحة المقبلة.

وتحدث بيسيرو مع اللاعبين وطلب منهم التمسك بالفوز، قائلا:"علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تنتهى مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز، وسنحارب حتى آخر لحظة فى ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط"، ومن المهم ألا نستقبل أهدافا في لقاء سموحة".

في المقابل يخوض فريق سموحة المباراة بجهاز فنى مؤقت، بقيادة أحمد عبد العزيز المدرب العام، بعد رحيل أحمد سامى المدير الفني، حيث قرر مجلس الإدارة أن يقود الفريق جهاز مؤقت خلال مباراة الزمالك، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني الجديد.

وكان أحمد سامى رحل عن قيادة سموحة بالتراضى مع مجلس الإدارة، عقب الخسارة امام مودرن سبورت وغزل المحلة في اخر مبارتين للفريق، وكان أحمد سامي، أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة فى آخر مباراتين بالدوري آخرها ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.