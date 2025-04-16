شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ساحر الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ"50" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك اليوم الاربعاء بعيد ميلاده رقم 50، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليهم الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب بجانب مشاركته فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

وكشف حازم إمام السر وراء تضارب موعد عيد ميلاده بين موعدين الأول 16 أبريل والثانى 10 مايو، وقال الثعلب الصغير، لـ"الخليج 365"، "اليوم هو ميلادى الحقيقى فلقد ولدت فى 16 أبريل 1975 لكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو، وذلك لظروف سفر والدى حمادة إمام خارج البلاد"، وأضاف حازم "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، سليل عائلة كروية صنعت المجد فى الكرة المصرية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993 / 1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.

لم يقتصر مشوار اللاعب الشاب على الأندية المحلية فقط، بل خاض تجربة الاحتراف فى أوروبا لأول مرة عام 1996م مع نادى "أودينيزى" الإيطالى بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب فى أفريقيا فى نفس العام، كما قام بتوقيع عقد إعارة مع نادى "دى غرافتشاب" عام 1998م والذى أمضى به 18 شهرًا، عاد بعدها إلى "أودينيزى" ليجد نفسه فى قائمة البدلاء فقرر العودة إلى نادى الزمالك المصرى.

نال حازم امام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، ما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

الثعلب الصغير، منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص.

ومنذ تصعيد حازم للفريق الأول وهو يرتدى هذا الرقم ويتفاءل به، حتى إنه أصبح كلمة السر فى حياته، فرقم سيارته يحمل 14، وأرقام تليفونه المحمول مكون أغلبها من نفس الرقم، كما أنه أصبح الرقم المفضل لدى الجماهير والناشئين.

لعب مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل له.

أول عضو مجلس إدارة فى تاريخ الكرة المصرية يحصل على أعلى عدد أصوات فى انتخابات مجالس إدارات الأندية، حيث حصل على 17 ألفا و270 صوتا من أصل 24 ألف صوت عام 2009.

رغم أن حازم إمام يعتز كثيرًا بالألقاب التى أطلقها عليه جمهوره مثل الإمبراطور، مهندس الكرة المصرية، أمير الموهوبين، فنان الشعب إلا أن لقب "أبو البنات" هو الأغلى على قلبه لأنه يذكره بأغلى شىء فى حياته بناته الثلاث "هيا وتاليا ولولوا".

كشف نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية عن عشقه لكل ما هو إيطالى، وأن تجربته القصيرة فى إيطاليا جعلته يحب كل "شكل إيطالى"، موضحًا أنه يحب أسلوب الحياة الإيطالى والأكل والملبس الإيطالى وليس أى شكل آخر.

وكشف حازم أيضًا عن تلقيه عرضًا للتمثيل خلال تواجده فى مطعم قائلا "تلقيت عرضا جديا من أحد المنتجين الكبار للقيام بدور بطولى فى أحد الأفلام السينمائية أثناء تواجده فى أحد مطاعم المهندسين لكننى رفضت الأمر".