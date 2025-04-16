شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين العش وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا لاعبي الفريق الأحمر، لاختيار أحدهما من أجل قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراته أمام صن داونز يوم السبت المقبل، في ظل غياب الثنائي المغربي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة، بعد تعرضهما للإصابة خلال مشاركتهما في مباراة الأهلي الأخيرة أمام صن داونز في الدوري المصري.

كما يفكر كولر في تغيير طريقة لعب الأهلي، للتغلب على أزمة الجبهة اليسرى، بحيث يلعب بثلاثي في قلب الدفاع والأقرب تواجد الثلاثي رامي ربيعة وأشرف داري ومصطفى العش، وتتحول طريقة لعب الأهلي إلى 3 / 4 / 3 وفي الحالة الدفاعية تصبح 5 / 3 / 2، لزيادة التأمين لاسيما مع الهجوم المكثف المتوقع من فريق صن داونز على أرضه ووسط ملعبه.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.