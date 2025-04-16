شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الاتحاد السكندري الليلة بالسويس فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الاسماعيلى مع نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى كل من أحمد الشيخ لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد حسن وإبراهيم النجعاوى للإصابة فيما يعود محمد نصر بعد انتهاء الايقاف.

من جهته عكف تامر مصطفى، المدير الفني للإسماعيلى، على علاج العقم الهجومى الذى أصاب الدراويش في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت هذه المباراة ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق الأصفر خسارة نقطتين مؤثرين في صراع النجاة من الهبوط

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.

يتصدر حرس الحدود ترتيب هذه المجموعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) ، والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

بيراميدز سجل 4 أهداف وتلقى هدفين بفارق أهداف (+2)، فيما سجل الإسماعيلي 3 أهداف وتلقى 4 أهداف بفارق أهداف (-1).

الإسماعيلي يأمل في الفوز أمام الاتحاد بشرط خسارة بيراميدز، وفي الوقت ذاتها تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة ، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.