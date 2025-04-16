شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الزمالك وسموحة اليوم الأربعاء فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة عصر اليوم الأربعاء يلتقى الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

ويأتي الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية وجاء الترتيب كالتالى :

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

2_ مشوار الزمالك فى كأس عاصمة مصر

وكان الزمالك خاض 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت.

3_أرقام بيسيرو مع الزمالك

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 14 مباراة، حقق الفوز فى 7 منها، وتعادل فى 6 مواجهات وخسر لقاء وحيد، لتسكن شباكه 11 هدف ويسجل 22 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

التقى الزمالك وسموحة، في 30 مباراة سابقة بمختلف المسابقات، فاز الأبيض في 19 لقاء وخسر 5 مباريات، وانتهت 6 مباريات بالتعادل. وفي بطولة كأس مصر، التقى الزمالك وسموحة في 5 مواجهات، بينهم نهائيين و2 ربع نهائي ولقاء في دور الـ16. وفاز الزمالك في جميع المباريات التي جمعته بسموحة في كأس مصر. ويتصدر أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، قائمة هدافي مباريات الأبيض وسموحة، برصيد 5 أهداف. وجاءت قائمة هدافي مباريات الزمالك وسموحة كالآتي: زيزو - الزمالك - 5 أهداف شيكابالا - الزمالك - 4 أهداف حسام حسن - سموحة - 4 أهداف



5_ الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسموحة 5.43 مليون يورو .

4_ تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة