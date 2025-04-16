شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج مودرن سبورت اليوم بالغردقة لخطف تذكرة ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الجونة نظيره مودرن سبورت في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، فيما فقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة ، وتتنافس 8 فرق على 4 مقاعد ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.