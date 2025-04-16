شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2009 يواجه هيرتا برلين اليوم ببطولة زد الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، فريق هيرتا برلين الألماني، في افتتاح مشواره ببطولة زد الدولية التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية على مستوى الناشئين.



وتضم البطولة فرقًا قوية تمثل مدارس كروية متنوعة من أوروبا وإفريقيا، حيث تشهد مشاركة كل من فريق زد المصري، صاحب تنظيم البطولة، أستون فيلا الإنجليزي، هيرتا برلين الألماني، أسيك ميموزا الإيفواري، وراسينج كلوب.



وضمت قائمة منتخب النضائين تحت 16 سنة كل من: "حراسة المرمى مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)، مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)، محمد عبيد عاطف (الأهلي)، وعبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)، وفي خط الدفاع عادل علاء محمد (غزل المحلة)، زيدان عادل محمد (القناة)، يحيى طارق سيد (إنبي)، سيف تامر محمد (زد)، ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)، محمد وائل محمد (المقاولون)، عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)، عبد الله عمر عبد الرشيد (إنبي)، وزياد أحمد فرحات (الاتحاد السكندري).



وفي خط الوسط، أحمد بشير السيد (سيراميكا)، أحمد رجب الشحات غالي (زد)، ياسين أحمد موسى (الزمالك)، سيف كريم عادل (الأهلي)، براء محمود جلال (زد)، أحمد صفوت أحمد (الزمالك)، عمر عبد الرحيم رجب (الأهلي)، وفي خط الهجوم، محمد جمال محمد (إنبي)، دانيال تامر وهبي (زد)، محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)، محمد زكريا صبري (سموحة)، محمد أيمن محمد (الأهلي)، عبد الله عمرو محمد (إنبي)، أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)، خالد مختار عبد العزيز (زد)، يوسف محمد حلمي (إنبي)، ويونس محمد سامي (بيراميدز).



تهدف البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصة فريدة للتطور من خلال التنافس مع مدارس كروية مختلفة، بالإضافة إلى دعم مشروع تطوير المواهب الشابة في مصر والمنطقة العربية.