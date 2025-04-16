شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب 3 مرات في جنوب أفريقيا استعداداً لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إقامة مران الفريق في الثالثة عصرا وهو نفس موعد مباراة الذهاب ضد صن داونز، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء في جنوب إفريقيا، واللعب على نفس الأجواء للتأقلم على الأجواء المحيطة بمباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة بريتوريا.

ويعقد كولر اجتماعا مع جهازه المعاون لتحديد برنامج الفريق طوال فترة الإقامة في جنوب أفريقيا، حيث سيخوض الفريق 3 تدريبات جماعية في مدينة بريتوريا أيام الأربعاء والخميس والجمعة، قبل خوض مباراة الذهاب عصر السبت المقبل على ملعب لوفتس فيرسفيلد، ويحدد أندرياس أندويا البرنامج البدني الخاص باللاعبين لأدائه طوال فترة الإقامة في جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز ، بتمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



يدير المباراة الحكم الصومالي عمر قرطان ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

فيما يدير طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.