شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو والقناة الناقلة في نصف نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى فريق شباب بيراميدز اليوم الأربعاء، حرس الحدود في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في وقت يجهز فيه الفريق الأول لمواجهة مرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتى الذهاب والإياب بين بيراميدز وأورلاندو

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الساعة السادسة مساء السبت المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو، والتي تُقام على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج. فيما تُقام مباراة الإياب في التاسعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.



وسيتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.

القنوات الناقلة

تُبث مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طموحات بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا

يشارك بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودّع النسخة الماضية من مرحلة المجموعات. وتأهل الفريق هذا الموسم بعد تخطي جيه كيه يو بطل زنجبار بنتائج كبيرة في الدور التمهيدي.

ويُراهن النادي على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا. كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.

بيراميدز.. القوة الصاعدة

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون ثاني أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة. وقد نجح النادي مؤخرًا في تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.