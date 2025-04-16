الامارات | تنظيم مسابقة «كايت سيرف» أمام شواطئ جميرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف 2025 يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام شواطئ جميرا، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وبدأ النادي استقبال طلبات المشاركة في المسابقة منذ أمس، حيث يتوقع أن تحظى المسابقة بإقبال كبير، خصوصاً أن التنافس سيشمل أربع فئات هي: توين تيب والحركات الاستعراضية ووينيغ فويل وهايدروفويل.

من جانبه، قال مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، إن رياضة ألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف، تعد من الفعاليات الرئيسة في روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل موسم، مشيراً إلى أنها تحظى بشعبية كبيرة وتمارس بشكل كبير على شواطئ الإمارات، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين من أبناء الدولة والجاليات المقيمة، ومن بينهم أبطال حققوا العديد من الإنجازات.