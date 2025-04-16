الامارات | جمهور الكرة الإماراتية يرسم لوحة رائعة في المدرجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم الجمهور الإماراتي لوحة رائعة خلال وجوده في المدرجات لمؤازرة الشارقة أمام التعاون السعودي، أمس، في نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2».

واستقبلت الجماهير اللاعبين لحظة نزولهم إلى أرض الملعب بالهتافات والتشجيع وسط أجواء حماسية، ورفع لافتات تبث الحماس في نفوس اللاعبين، وتؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها فريق الشارقة.

وبدا مشهد الجمهور الإماراتي مميزاً وهو يوجد بكثافة في المدرجات، حرصاً منه على مؤازرة الشارقة الذي يمثل الكرة الإماراتية، فقد حضر إلى جانب الجماهير الشرقاوية عدد من مشجعي الأندية المحلية الأخرى، انطلاقاً من الدور الوطني، وحرصاً على مساندة ممثل الوطن في المحفل الكروي الآسيوي.

من جانبه، قال مشجع شباب الأهلي، فهد السليطي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجماهير الإماراتية حرصت على الوجود بقوة في المدرجات لمساندة فريق الشارقة، كونه يمثل الكرة الإماراتية في هذا الحدث الآسيوي الكبير، مشيداً بحسن التنظيم، والتنسيق الجيد في المباراة.

واعتبر فهد السليطي وجود الجماهير الإماراتية في مدرجات استاد الشارقة، واجباً وطنياً لدعم «الملك»، وتشجيع اللاعبين ورفع معنوياتهم.