الامارات | اختيار النقبي وآل علي ضمن أطقم تحكيم الأدوار النهائية لـ «نخبة آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختار 15 حكماً، من بينهم حكما الساحة الدوليان عادل النقبي وعمر آل علي، للمشاركة في إدارة مباريات الأدوار النهائية من «دوري أبطال آسيا للأندية النخبة» لموسم 2024-2025، التي ستقام في مدينة جدة في السعودية من 25 الجاري حتى الثالث من مايو المقبل.

ويتوقع أن يغادر كل من عادل النقبي وعمر آل علي إلى مدينة جدة السعودية يوم 22 الجاري، تمهيداً للمشاركة في إدارة مباريات هذا الحدث، ويأتي اختيار النقبي وعمر آل علي للوجود في هذا الحدث ضمن قائمة حكام القارة الذين يتم تجهيزهم تمهيداً لترشيحهم لاحقاً للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وتأهلت إلى الأدوار النهائية في بطولة النخبة الآسيوية كل من فرق: الهلال والنصر والأهلي من السعودية، بجانب السد القطري ضمن مجموعة غرب آسيا، فيما تأهل من شرق القارة كل من كاواساكي ويوكوهاما إف سي مارينوس اليابانيين، وبوريرام يونايتد التايلاندي وغوانغجو الكوري الجنوبي.

وستقام الأدوار النهائية بنظام البطولة المجمعة في مدينة جدة اعتباراً من الدور ربع النهائي.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب انتهاء بطولة كأس النخبة للأندية الآسيوية بترشيح عدد من هؤلاء الحكام للمشاركة في ثلاث بطولات هي: كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً المقررة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2025، وكأس العالم للناشئين 2025 تحت 17 عاماً المقررة في قطر نوفمبر المقبل، إذ سيتم من بين هؤلاء الحكام أيضاً اختيار قضاة الملاعب المرشحين من قارة آسيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، علماً أنه سيتم في نهاية ديسمبر المقبل أو بداية يناير المقبل الإعلان عن القائمة النهائية لقضاة الملاعب المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم.

ويعد الوجود في إحدى البطولات الثلاث، وهي كأس العالم للأندية، وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، بوابة التحكيم الإماراتي للوجود في كأس العالم 2026.

ويأمل التحكيم الإماراتي في الوجود ضمن قضاة ملاعب كأس العالم 2026 وذلك للمرة الثامنة في تاريخ الصافرة الإماراتية، إذ حضر الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم ثلاث مرات في كأس العالم في 1994 و1998 و2002، والحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش في كأس العالم 2006 في ألمانيا، والحكم المونديالي المساعد السابق صالح المرزوقي في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، فيما حضر طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي السابق محمد عبدالله حسن، وضم كلاً من الحكمين الموندياليين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، وذلك على التوالي في كل من كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر.

من جانب آخر علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من الاتحاد الإماراتي العمل على إمكانية تفرغ الحكمين عادل النقبي وعمر آل علي بجانب الحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وأحمد الراشدي خلال الفترة المقبلة، وإقامة معسكر إعداد لهما بوجود مدرب لياقة بدنية ومدرب تغذية حتى يتم تجهيزهما بشكل أفضل تمهيداً لترشيحهما للوجود ضمن الحكام المشاركين في كأس العالم.

على صعيد آخر، اختار «فيفا» أمس الحكمين الإماراتيين عمر آل علي ومحمد عبيد خادم للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.