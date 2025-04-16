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الامارات | نوير يواصل الغياب عن «بايرن» أمام «إنتر» اليوم

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ميلانو - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | نوير يواصل الغياب عن «بايرن» أمام «إنتر» اليوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل غياب حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، خلال لقاء الفريق مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، في إياب دور الثمانية لبطولة لكرة القدم.

ولايزال نوير يعاني إصابة في عضلة الساق، وهو ما يعني أن جوناس أوربيج سيتولى حراسة عرين بايرن، في المباراة التي تقام بملعب جوتسيبي مياتزا بمدينة ميلانو الإيطالية، ليخوض اختباراً كبيراً آخر مع الفريق البافاري.

وغاب نوير (39 عاماً) عن الحصة التدريبية الأخيرة لبايرن، بسبب استمرار معاناته تمزقاً في عضلة الساق، أثناء ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية أمام باير ليفركوزن الألماني، في الخامس من مارس الماضي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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