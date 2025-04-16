شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2005 يختتم استعداداته اليوم لمباراة وداع كأس عاصمة مصر أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2005 بالنادي اليوم، الاربعاء تدريباته استعداداته لمباراة فاركو في كأس عاصمة مصر التي تقام غداً الخميس والتي تُعد آخر مباراة للأحمر في هذه البطولة، بعدما ودعها بالخسارة من طلائع الجيش وإنبي، ويُشارك الأهلي في هذه بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم بفريق 2005 بقيادة مدربه سامر أبو الخير.

ولم يحصد النادى الأهلى أي نقاط فى البطولة هذا الموسم بعدما خسر أول مباراتين ليحتل المركز الرابع والأخير فى المجموعة الثالثة التى تضم فاركو وطلائع الجيش وإنبى، فتلقى الهزيمة الأولى من إنبى بهدف نظيف، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية، ويتبقى له مباراة فاركو لحفظ ماء الوجه بعد خروجه بشكل رسمى من البطولة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.