شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر اليوم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة اليوم الأربعاء بإقامة 4 مباريات قوية، بعد قرار لجنة المسابقات في رابطة الأندية تعديل مواعيد المباريات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لكأس عاصمة مصر

الأربعاء 16 أبريل

الجونة × مودرن سبورت – استاد خالد بشارة – 4 عصرا

سموحة × الزمالك – استاد برج العرب – 4 عصرا

الإسماعيلي × الاتحاد – استاد هيئة قناة السويس – 7 مساءً

حرس الحدود × بيراميدز – استاد حرس الحدود – 7 مساءً

الخميس 17 أبريل

طلائع الجيش × إنبي – استاد جهاز الرياضة – 4 عصرا

الأهلي × فاركو – استاد السلام – 4 عصرا

غزل المحلة × المصري – استاد السويس الجديد – 7 مساءً

زد × سيراميكا – استاد المقاولون العرب – 7 مساءً

وتأهلت فرق بتروجت والبنك الأهلي وحرس الحدود وإنبي لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

أسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.