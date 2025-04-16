شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم الأربعاء فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات كأس عاصمة مصر اليوم الأربعاء بمواجهة سموحة، بعدما انتهت مباراته مع حرس الحدود التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات المرحلة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري بفوزه بهدفين دون رد.

وكان الزمالك خاض 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت.

ويأتي الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

مباراة الزمالك وسموحة تقام فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة فى كأس عاصمة مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.