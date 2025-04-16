شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 يومي 17 و18 أبريل الجاري.

وتقام مواجهتا نصف النهائي يوم الخميس 17 أبريل بين كل من الأهلي مع البنك الأهلي 4 عصرا، وطلائع الجيش مع الزمالك 6 مساء. بينما يقام لقاء النهائي يوم الجمعة السادسة مساءً ومباراة تحديد البرونزية الرابعة عصرا.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك على الزهور 36-24.