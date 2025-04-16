شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 16 أبريل 2025 12:40 ص
تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 يومي 17 و18 أبريل الجاري.
وتقام مواجهتا نصف النهائي يوم الخميس 17 أبريل بين كل من الأهلي مع البنك الأهلي 4 عصرا، وطلائع الجيش مع الزمالك 6 مساء. بينما يقام لقاء النهائي يوم الجمعة السادسة مساءً ومباراة تحديد البرونزية الرابعة عصرا.
وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك على الزهور 36-24.
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