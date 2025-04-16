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أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر

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  • أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر 1/5
  • أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر 2/5
  • أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر 3/5
  • أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر 4/5
  • أحمد ناجى حكما لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد - عمر مراد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:42 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا الأربعاء من عمر بطولة كأس عاصمة مصر. ويواجه الزمالك نظيره سموحة غداً الأربعاء في الجولة الأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمواجهة سموحة  المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة  مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وركز البرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام سموحة.

وكان الزمالك انتظم في معسكر  اليوم مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها غداً الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

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مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 

 

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مباراة الجونة ومودرن سبورت 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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