الامارات | فراس بالعربي يكشف توقعات ماجد حسن قبل مباراة الشارقة والتعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدي لاعب خط وسط الشارقة، فراس بالعربي، هدف الانتصار الذي سجله أمام التعاون السعودي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم إلى الجماهير التي حضرت إلى ملعب الشارقة الذي استضاف المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «فرحتي لا تُوصف بهذا الهدف وأهديه للجماهير واللاعبين والجهاز الفني ولكل منتسب لنادي الشارقة وللكرة الإماراتية».

وأضاف: «بالطبع كنت أتمنى أن أشارك من بداية المباراة لكنها كانت رؤية فنية للجهاز الفني، أحترمها بكل تأكيد وكل من شارك في تلك المباراة أدى ما عليه بصورة أكثر من ممتازة».

وكشف فراس بالعربي عن توقعات زميله ماجد حسن له قبل المباراة، قائلا: «ماجد حسن أخبرني قبل لقاء التعاون أنني سأسجل هدفا بعد نزولي، لا أعلم من أين جاء بهذا التوقع الذي تحقق على أرض الواقع، لهذا أعتبره شريكا فعالا في هذا الهدف».