شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس سموحة يجتمع بعد مباراة الزمالك لاختيار المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادي سموحة اجتماعا طارئا نهاية هذا الأسبوع، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الذى يقود المهمة في الفترة المقبلة خلفا لأحمد سامي.

ويقود أحمد عبد العزيز المدرب العام لفريق سموحة، الفريق السكندري غدا أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر، وذلك بشكل مؤقت خلفا للمدرب أحمد سامي، الذي أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

وبات هيثم شعبان مدرب سيراميكا السابق أقرب المرشحين لقيادة فريق سموحة، خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 7 فقط منهم، مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.