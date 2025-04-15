شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد انتهاء أزمة هبوط الطائرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادي الأهلي الحادية عشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، موعداً للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصلت البعثة منذ قليل على تصريح هبوط الطائرة الخاصة في مطار جوهانسبرج.

وعانى الأهلي من أزمة كُبرى بسبب عدم الحصول على إذن بهبوط الطائرة الخاصة التي تقل الفريق في مطار جوهانسبرج الأمر الذي تسبب في تأخير عملية الأقلاع قرابة الـ120 دقيقة، ونجحت جهود إدارة الأهلي في إنهاء الأزمة لتستعد البعثة إلى السفر عبر طائرة خاصة.

وتضم الأهلي في جنوب أفريقيا كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

وجاء المستبعدين من قائمة الاهلى لمواجهة صن داونز كالتالى : علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.