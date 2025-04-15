تعرف على موعد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة الأولمبية المصرية لإجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2024-2028 وذلك يوم 25 أبريل الجاري، وذلك بعد حسم عدد كبير من المناصب بالتزكية لعدم تقدم أحد للترشح، فيما تشهد العضوية صراعا لاختيار 8 أعضاء من أصل 10 مرشحين.

وكان ياسر إدريس فاز برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028 بعد الإعلان رسميا عن غلق باب الترشح على الانتخابات التي تجرى يوم 25 أبريل الجاري وعدم تقدم أحد لمنافسته، ليتم حسم ذلك المنصب بالتزكية بجانب 5 مقاعد أخرى.

وفاز ضمن قائمة ياسر إدريس في الانتخابات لعدم تقدم أحد للمنافسة كل من محمد مصطفى في منصب النائب الأول و إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.

كما حسم منصب السكرتير العام حازم حسني لعدم تقدم أحد للترشح أمامه في ذلك المنصب، وفي منصب السكرتير العام المساعد أيضا فاز محمد مطيع لنفس ذات السبب، كما فاز شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية لعدم تقدم أحد لمنافسته على ذلك المنصب.

وتشهد انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية التي تقام يوم 25 أبريل منافسة على مقاعد العضوية حيث تقدم 10 مرشحين يتم اختيار 8 من ضمنهم وجاءت قائمة المهندس ياسر إدريس في العضوية كل من الأستاذ محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، ا أشرف حلمي، أشرف فرحات، آمنة الطرابلسي، ، محمد محمود، وطارق السعيد، و أيمن علي.

وفي اليوم الأخير من غلق باب الترشح تقدم خالد ديوان بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لينضم بذلك إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب العضوية.

وكان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات ويعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل الجاري التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.