شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس السفر إلى جنوب أفريقيا بالطيرن العادى.. وتأجيل 15 فردا للغد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا على متن خطوط الطيران العادية بسبب أزمة الحصول على إذن من السلطات في جنوب أفريقيا بهبوط الطائرة الخاصة في مطار جوهانسبرج.

ويعاني الأهلي من أزمة كُبرى بسبب عدم الحصول على إذن بهبوط الطائرة الخاصة التي تقل الفريق في مطار جوهانسبرج الأمر الذي تسبب في تأخير عملية الأقلاع قرابة الـ60 دقيقة .

وحاول الأهلي إنهاء هذه الأزمة لكن دون جدوى حتى الأن الأمر الذي جعل البعثة الحمراء تُفكر في السفر إلى جنوب أفريقيا عبر خطوط الطيران العادية من خلال شركة مصر للطيران حيث ستتجه رحلة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم ،الثلاثاء.

ومن المقرر أن يسافر معظم أفراد البعثة مساء اليوم عبر خطوط الطيران العادية حال إستمرار فشل جهود سفر الطائرة الخاصة فيما سيلحق ما يقرب من 15 فرد بالبعثة غداً عبر الخطوط الجوية الأثيوبية من القاهرة .

كان مُقرراً ن تُغادر الطائرة الخاصة القاهرة في الثامنة مساءً لكنها تأخرت أكثر من 60 دقيقة .

وتضم الأهلي في جنوب أفريقيا كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

وجاء المستبعدون من قائمة الاهلى لمواجهة صن داونز كالتالى: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.