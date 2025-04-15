شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بعثة الأهلي في مطار القاهرة تنتظر حل أزمة إذن الهبوط بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر فيس بوك جانب من تواجد بعثة فريق الكرة بمطار القاهرة انتظارا لحل أزمة الحصول علي إذن هبوط الطائرة الخاصة بجنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وتتمثل الأزمة في تغيير الأهلي لرحلته الخاصة من الأربعاء إلى اليوم الثلاثاء، وبالتالي لم يتمكن من الحصول على تصاريح الهبوط بجنوب أفريقيا.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.