شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر سفر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بسبب إذن هبوط "الطائرة الخاصة" في جوهانسبرج" والان مع تفاصيل الخبر

تأخر إقلاع طائرة النادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داوز في دوري أبطال أفريقيا ، بسبب عدم الحصول على إذن بهبوط الطائرة الخاصة التي سيُسافر الأهلي على متنها في مطار جوهانسبرج الأمر الذي تسبب في تأخير عملية الأقلاع قرابة الـ60 دقيقة ، وأوشك مسئولو النادي على إنهاء إجراءات الحصول على إذن بالهبوط في مطار جوهانسبرج حيث ستُغادر القاهرة الطائرة الخاصة بعد قليل.

كان مُقرراً ن تُغادر الطائرة الخاصة القاهرة في الثامنة مساءً لكنها تأخرت أكثر من 60 دقيقة .

هذت علن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة فريقه المتوجهة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وسام أبو علي - نييتس جراديشار - أشرف بنشرقي.

ويلاقى الأهلي صن داونز بتمام الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



