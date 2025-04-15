شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد 7 لاعبين من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى عدد من لاعبيه من قائمة الفريق المتوجهة لجنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وجاء المستبعدين من قائمة الاهلى لمواجهة صن داونز كالتالى : علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

ويغيب المغربى يحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد عن رحلة جنوب أفريقيا بسبب الاصابة حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الخلفية فيما يعانى الثانى من كدمة فى الكاحل بينما لايزال كريم فؤاد يؤدى مرحلة التأهيل من الاصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ونجح الأهلي في حل أزمة التأشيرات، فإن الفريق الأحمر ضمن تواجد الثلاثي جراديشار وبن شرقي وداري في قائمة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا.