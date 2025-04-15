الامارات | مسيرات فرح لجماهير الشارقة ابتهاجاً بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سادت فرحة عامرة في اوساط الجماهير الإماراتية ابتهاجا بتأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أسيا 2 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره التعاون السعودي بهدفين نظيفين في مباراة إياب الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد الشارقة، بعدما انتهت مباراة الذهاب في السعودية بفوز التعاون بهدف نظيف.

واحتفلت الجماهير مع لاعبي الشارقة في ملعب المباراة عقب إطلاق الحكم الأوزبكي رستم لوطفليين صافرة انتهاء المبارة.



وانتقلت الافراح الشرقاوية بعد ذلك الى شوارع الإمارة الباسمة في مسيرات عفوية ابتهاجا بالتأهل لأول مرة في تاريخ الشارقة إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعدما كان افضل إنجاز آسيوي حققه هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في 2004.

من جانبه وصف عضو شركة كرة القدم في نادي الشارقة واللاعب المونديالي السابق علي ثاني تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية بأنه إنجاز تاريخي، معتبرا أن الوصول إلى المباراة النهائية يلقي على عاتق الفريق مسؤولية كبيرة في أهمية الفوز باللقب الآسيوي.

وقال علي ثاني لـ «الامارات اليوم»: «فرحتنا كبيرة بهذا الانجاز الكبير الذي جاء نتاج عمل كبير وجهود مكثفة توجت بالتأهل إلى المباراة النهائية».