شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي وخالد جلال ينافسان هيثم شعبان على تدريب سموحة بعد رحيل أحمد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، و أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي سموحة، مع هيثم شعبان لتدريب الفريق السكندري خلفا لأحمد سامي.

وبات هيثم شعبان مدرب سيراميكا السابق أقرب المرشحين لقيادة فريق سموحة، خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 7 فقط منهم، مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.