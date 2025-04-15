شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2009 يكتفى بمواجهتي هبرتا برلين وزد في البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، مباراتين فقط في بطولة زد الدولية التي تُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري.

ورغم وجود 5 فرق بخلاف منتخب مصر تقرر أن يخوض المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة مباراتين فقط، حيث يلتقي هيرتا برلين الأربعاء، وزد الجمعة، فيما لن يتمكن من مواجهة فرق أستون فيلا وأسيك ميموزا وراسينج كلوب بسبب ضيق الوقت.



وتضم البطولة فرقًا قوية تمثل مدارس كروية متنوعة من أوروبا وأفريقيا، حيث تشهد بجانب منتخب مصر مشاركة كل من فريق زد المصري، صاحب تنظيم البطولة، أستون فيلا الإنجليزي، هيرتا برلين الألماني، أسيك ميموزا الإيفواري، وراسينج كلوب.



ويخوض منتخب مصر مواليد 2009 المنافسات بهدف اكتساب الاحتكاك الدولي وتطوير قدرات اللاعبين على أعلى مستوى.

وضمت قائمة منتخب الناشئين تحت 16 سنة كل من: "حراسة المرمى مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)، مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)، محمد عبيد عاطف (الأهلي)، وعبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)، وفي خط الدفاع عادل علاء محمد (غزل المحلة)، زيدان عادل محمد (القناة)، يحيى طارق سيد (إنبي)، سيف تامر محمد (زد)، ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)، محمد وائل محمد (المقاولون)، عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)، عبد الله عمر عبد الرشيد (إنبي)، وزياد أحمد فرحات (الاتحاد السكندري).

وفي خط الوسط، أحمد بشير السيد (سيراميكا)، أحمد رجب الشحات غالي (زد)، ياسين أحمد موسى (الزمالك)، سيف كريم عادل (الأهلي)، براء محمود جلال (زد)، أحمد صفوت أحمد (الزمالك)، عمر عبد الرحيم رجب (الأهلي)، وفي خط الهجوم، محمد جمال محمد (إنبي)، دانيال تامر وهبي (زد)، محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)، محمد زكريا صبري (سموحة)، محمد أيمن محمد (الأهلي)، عبد الله عمرو محمد (إنبي)، أحمد إبراهيم عبد الله (الزمالك)، خالد مختار عبد العزيز (زد)، يوسف محمد حلمي (إنبي)، ويونس محمد سامي (بيراميدز).

ويُعد وجود فرق أوروبية مثل أستون فيلا وهيرتا برلين، إلى جانب أندية إفريقية ذات تاريخ كبير مثل أسيك ميموزا، فرصة ذهبية للاعبي منتخب مصر للتعرف على أساليب لعب مختلفة واكتساب خبرات جديدة تسهم في بناء جيل واعد من اللاعبين.