شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لاستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" بمشاركة 67 دولة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، استعداداته النهائية لاستضافة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 20 أبريل الجاري، على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 67 دولة و384 لاعباً ولاعبة، بينهم 26 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب المصري.

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن.

كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.

يذكر أن مصر سبق واستضافت بنجاح منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في يناير 2023، على نفس الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لتؤكد مجدداً جاهزيتها لتنظيم كبرى البطولات الدولية والقارية في مختلف الرياضات.