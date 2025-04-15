شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطحب وسام أبو علي لرحلة جنوب أفريقيا رغم شكوى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي اصطحاب الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الفريق لرحلة جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويأتي هذا القرار رغم شكوي اللاعب الفلسطيني من ألم في العضلة الضامة لم يستكمل علي اثره المران الأخير عصر اليوم .

ويرغب كولر في تجهيز وسام ابو علي خلال الأيام المتبقية قبل اللقاء المرتقب .

ويتوافد لاعبو النادى الأهلى على مطار القاهرة منذ قليل، استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا من أجل مواجهة فريق صن داونز بذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

واختتم الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم؛ استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا ،‏لمواجهة صن داونز يوم السبت.