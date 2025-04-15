شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين .. ترتيب المسابقة بعد مباريات الجولة الثلاثين .. دجلة يغرد منفردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين عن النتائج التالية واصل بلدية المحلة سلسلة نتائجه الجيدة بالفوز خارج ملعبه على راية بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 39 نقطة فى المركز التاسع فى افتتاحية الجولة الثلاثين من مسابقة دورى المحترفين ، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وفى إطار مباريات نفس الجولة، تعادل لافيينا مع سبورتنج سلبيا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 26 نقطة، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة ومازالوا في المركز الأخير.

كما استطاع أسوان من تحقيق فوز غالى وثمين على منتخب السويس بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 نقطة ويزداد موقفهم سوءا في جدول الترتيب ، في الوقت الذى تعادل فيه بروكسى مع ديروط سلبيا ، كما حقق السكة الحديد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف .

في الوقت الذى فاز فيه كهرباء الإسماعيلية على الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة ، في الوقت الذى نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة ، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله

ترتيب دورى المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة الـ30



1 - وادى دجلة 66 نقطة

2 - المقاولون العرب 60 نقطة

3 - أبو قير للأسمدة 57 نقطة

4 - كهرباء الإسماعيلية 52 نقطة

5 – أسوان 51 نقطة

6 – السكة الحديد 45 نقطة

7 – وى 45 نقطة

8 – القناة 41 نقطة

9 – بلدية المحلة 39 نقطة

10 – بروكسى 39 نقطة

11 – الترسانة 39 نقطة

12 – بترول أسيوط 36 نقطة

13 – الداخلية 33 نقطة

14 – طنطا 31 نقطة

15 – المنصورة 30 نقطة

16 – راية 28 نقطة

17 – لافيينا 26 نقطة

18 – ديروط 25 نقطة

19 – السويس 25 نقطة

20 – سبورتنج 23 نقطة