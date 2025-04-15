شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إقامة منافسات الاسكواش في استوديوهات "يونيفرسال" بأولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للاسكواش، عن إقامة الملاعب الزجاجية ومنافسات الاسكواش بدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 في استوديوهات "يونيفرسال".

وعلق حساب الاتحاد الدولي عبر منصة إكس: الاسكواش في أولمبياد 2028 سيكون كأنه فيلم حرفيًا، ستُقام منافسات الاسكواش في ظهوره الأول بالأولمبياد في استوديوهات "يونيفرسال" الشهيرة، لا يمكننا التفكير في مكان أفضل لتروي فيه الاسكواش قصتها الأولمبية، من موقع كان مسرحًا لعدد لا يُحصى من القصص الملحمية.

يترقب الاتحاد الدولي للاسكواش، وكذلك رابطة اللاعبين المحترفين، القرار النهائي من اللجنة الأولمبية الدولية، لتحديد نظام التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد تخفيض عدد لاعبي الاسكواش المشاركين في الحدث الرياضي الأضخم عالمياً إلى 16 لاعباً ومثلهم في منافسات السيدات.

وقررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية تقليص عدد اللاعبين المشاركين بمنافسات الاسكواش من 32 إلى 16 لاعباً لكل فئة (رجال ونساء)، وذلك ضمن جهودها للسيطرة على التكاليف.

هذا القرار شمل أيضاً باقي الرياضات الجديدة التي ستُدرج في أولمبياد LA28، حيث تم تحديد جميع فعالياتها بفِرَق لا تزيد عن 6 فقط.

من جانبه، أعرب كل من الاتحاد العالمي للاسكواش، ورابطة اللاعبين المحترفين (PSA)، واتحاد الاسكواش الأمريكي عن دعمهم لإدراج الاسكواش في الأولمبياد، رغم تقليص أعداد اللاعبين.

ولم يتم بعد تحديد نظام التأهل، وسيُقترح من قبل الجهات المعنية برياضة الاسكواش بالتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة الأولمبية الدولية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على نظام التأهل بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.