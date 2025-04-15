شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال مديرا فنيا للافيينا بدورى المحترفين خلفا لأحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو لافيينا مع عمر جمال المدير الفني السابق للداخلية لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد صلاح الذى تقدم باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد التعادل بالأمس أمام سبورتنج سلبيا بالجولة الـ30 من دورى المحترفين .

ومن المقرر أن يبدأ عمر جمال مهام عمله فورا استعدادا للقاء المقبل أمام وى بإستاد السلام الإثنين المقبل في الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدورى .

ويتكون الجهاز المعاون لعمر جمال من أحمد خيرى مدربا عاما ، ومصطفى المحمدى مدربا لحراس المرمى ، ومحمد نبيل محلل أداء ، ومحمد الفيومى مديرا للكرة ، حامد موسى مدير إدارى .

كانت مباريات الجولة الثلاثين من دورى المحترفين التى أقيمت اليوم أسفرت عن فوز كهرباء الإسماعيلية على الترسانة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع ، بينما استمر الضيوف في المركز الثامن برصيد 41 بجدول المسابقة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز أبو قير للأسمدة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ليستمر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، كما نجح المقاولون في تحقيق الفوز بنفس النتيجة على المنصورة ليستمر في وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة .

في الوقت نفسه نجح وادى دجلة في الفوز على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليواصل ابتعاده بالصدارة برصيد 66 نقطة ، بينما تعادل طنطا مع وى بهدف لمثله .