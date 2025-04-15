شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد علي معلول من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي استبعاد التونسي علي معلول الظهير الأيسر من قائمة الفريق التي تطير بعد قليل لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز لأسباب فنية.

ويأتي هذا القرار رغم تأكد غياب المغربي يحيي عطية الله وكريم الدبيس عن المباراة بسبب الإصابة، ليبقى مركز الظهير الأيسر أزمة فى تشكيل الأهلى قبل اللقاء المرتقب.

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، بتمام الثالثة عصر السبت المقبل فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

الحكم الصومالي عمر قرطان يتولى إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا)، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.