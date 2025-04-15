شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف جنيه مجموع غرامات الأهلي و 92 على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 ، ومن بينها مباراة الأهلي و بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1 .

وبلغت قيمة الغرامات المالية الموقعه على الأهلي 180 ألف جنيه ، بينما غرامة بيراميدز بلغت 92500 جنيه وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة بيراميدز والأهلي :

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف وليد الكرطي لاعب فريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مهند مصطفى أحمد لاشين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 2500 وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

انذار أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة التعدي على محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي.

انذار كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على أمام عاشور لاعب فريق الأهلي أثناء توقف المباراة.

توقيع غرامة مالية على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم أستلام جائزة رجل المباراة في الوقت المحدد لها وفقا للبروتوكول .

انذار محمد شوقي مدير الكرة بالنادي الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز

توجيه لفت نظر للنادي الأهلي وتوقيع عقوبة مالية قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور النادي الأهلي في المقصورة الأمامية بقذف زجاجات المياه تجاه مسؤولي المباراة والفريق المنافس في الدقيقة 85 وتكرارها في الدقيقة 95.

انذار أمام عاشور لاعب فريق الأهلي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على كرونسلاف يوريتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أثناء توقف المباراة.