شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته قبل السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا؛ استعدادًا ‏لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد اندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص للمباراة قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة بالكرة أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.‏

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة اليوم إلى جنوب أفريقيا؛ لخوض مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.



وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.