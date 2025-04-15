شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 27 - 23 في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

ونجح الأهلي في مواصلة سلسلة الفوز من أجل التأكيد علي صدارة ترتيب الدوري وسط طموح الزمالك في تصحيح الأوضاع خاصة في ظل الخسارة أمام سبورتنج و الشمس في أول مواجهتين بالمجمعة الأولي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21 و 22 و 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.