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الأهلي يهزم الزمالك 27 - 23 في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

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الأهلي يهزم الزمالك 27 - 23 في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندي مجاهد

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 07:02 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك  بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولي للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 إبريل الجاري .

ونجح الأهلي في مواصلة سلسلة الفوز من أجل التأكيد علي صدارة ترتيب الدوري وسط طموح الزمالك في تصحيح الأوضاع خاصة في ظل الخسارة أمام سبورتنج و الشمس في أول مواجهتين بالمجمعة الأولي.

فيما تقام المجمعة الثانية أيام 21 و 22 و 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025 ، و يشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي و الزمالك  علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

وحصل الأهلي مؤخرا علي لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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