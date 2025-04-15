شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العنين شحاته يستقيل من تدريب التعدين بعد الخسارة أمام المدينة المنورة بالترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبو العينين شحاته المدير الفني للنصر للتعدين باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة التي منى بها عصر اليوم أمام المدينة المنورة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دورة الترقى المؤهلة لدورى المحترفين .

كان النصر للتعدين خسر أولى مبارياته أمام مسار بهدف مقابل للاشئ وهو ما جعله يتذيل ترتيب المجموعة دون أى نقاط .

ويعقد مسئولي النصر للتعدين اجتماعا طارئا من أجل بحث الإستقالة التي تقدم بها أبو العينين شحاته في ظل ضغط المباريات والسعى نحو العودة للمنافسة من جديد خاصة وأن المشوار مازال طويلا .