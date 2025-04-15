شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل مواجهة سموحة، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز البرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام سموحة.

وكان الزمالك انتظم في معسكر اليوم مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها غداً الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.